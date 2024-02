Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per il 28 febbraio, all’ordine del giorno interrogazioni e interpellanze

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la sala consiliare del Centro Polifunzionale, in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica, per la giornata di mercoledì 28 febbraio, alle ore 13.15, prima convocazione ed alle ore 14.30, in seconda convocazione, per l’esame di interrogazioni e interpellanze.