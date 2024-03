Fuoristrada a Villacidro e strada a Nureci nella domenica ciclistica

Ancora strada e fuoristrada nel consueto appassionato week end ciclistico regionale. Domenica Villacidro ospita la 1° edizione del coppa cittadina di cross country. La manifestazione, aperta a tutte le categorie, è organizzata dalla Fabio Aru Academy su un circuito di 22 km. Dalla partenza, nel parco Castangias alle ore 10, i partecipanti saranno impegnati in molti saliscendi e tratti di single track in salita e discesa tecnici ma non esasperati.

Prende corpo, col passare delle settimane, anche la stagione della strada. A Nureci, infatti, è tutto pronto per la 2ª edizione del Trofeo Funtana e Susu, gara organizzata dalla 4Mori Bike di San Vero Milis, riservata ai master su un circuito di 75 km con un dislivello di circa 1000 metri. La gara si svolgerà attraverso i paesi di Albagiara, Gonnosnò, Baradili, Turri, Tuili, Barumini, Gergei, Isili, Nurallao, Nuragus, Genoniper fare rientro a Nureci. Partenza alle ore 10.00 da via Ungheria.