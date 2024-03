2º Rally Sulcis Iglesiente, il selargino Auro Siddi il più veloce nello shakedown mozzafiato di Fontanamare. Alle 15 la partenza cerimoniale da Iglesias

Sono stati Auro Siddi e Giuseppe Maccioni i più veloci nello shakedown del 2º Rally Sulcis Iglesiente, test pre-gara disputato nella mattinata di oggi lungo la scenografica litoranea per Nebida. Auro Siddi, su Skoda Fabia Rally2 Evo ha chiuso in 1’37”9 davanti all’algherese Antonio Dettori che, su una vettura identica e navigato dal Marco Demontis di Santa Maria Coghinas, ha fermato il cronometro sul 1’38”2. Terzo crono per Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, vincitori della prima edizione, sempre su Skoda Fabia Rally2 Evo. Chiudono la top5 due equipaggi piemontesi. Si tratta di Loris Ronzano e Gloria Andreis (Skoda Fabia Evo, in 1’39”1) e Claudio Marenco e Marina Melella, che a Iglesias arrivarono terzi nel 2023, in 1’39”2.

Tra le storiche, il miglior tempo è stato firmato dal campione regionale in carica Pietro Pes di San Vittorio, su Peugeot 309 con alle note Alessandro Cossu (2’02”2).

Nel frattempo a Iglesias si sono concluse le verifiche tecniche e sportive: al via ci saranno 54 auto moderne e 7 storiche. Da adesso si farà sul serio, perché dopo cerimonia di partenza, prevista a Iglesias, nella centrale Piazza Sella, alle 15.00, inizierà la gara vera e propria. In questa prima giornata gli equipaggi si misureranno con due speciali da ripetere due volte, con il secondo passaggio che sarà in notturna dopo una tappa al parco assistenza di via Pacinotti, a Iglesias. Si tratterà della nuovissima “Portixeddu” (6,06 km, start 15.55 e 18.40) e della “Fluminimaggiore-Iglesias” (12,86 km, 16.20 e 19.05). Completato il day1, gli equipaggi raggiungeranno il riordino notturno al Campo Sportivo Monteponi, nel cuore di Iglesias, e da lì ripartiranno, alle 8 di domenica, alla volta del parco assistenza di Carbonia.

La giornata di domani prevederà tre speciali da ripetere due volte, il controllo a timbro a Villaperuccio, il riordino a San Giovanni Suergiu e, prima di iniziare il secondo giro, il passaggio in assistenza a Carbonia. Dopo le prove “Nuxis-Santadi” (7,98 km, 9.35 e 13.20), “Perdaxius” (5,27 km, 10.15 e 13.55) e “Coequaddus” (4,08 km, 11.10 e 14.50), sul podio di Iglesias, alle 16, verranno incoronati i vincitori.

Il 2º Rally Sulcis Iglesiente sarà gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, nonché round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Il 2º Rally Sulcis Iglesiente Historic aprirà il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Il 2º Rally Sulcis Iglesiente, che prevede dieci speciali su asfalto (440,28 km totali, 72,50 cronometrati), coinvolgerà 12 comuni: Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio.