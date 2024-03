Poche ore al via del 2º Rally Sulcis Iglesiente, domani mattina lo shakedown a Fontanamare, alle 15.00 la partenza da Iglesias e le prime quattro speciali

L’intenso e avvincente weekend di gara del 2º Rally Sulcis Iglesiente è ormai dietro l’angolo e, in attesa che domani e domenica 17 si accendano i motori, in Piazza Sella, a Iglesias, ha preso forma il grande palco su cui le 62 vetture in gara – 55 moderne e 7 storiche – saliranno non solo in occasione della cerimonia di partenza, prevista alle 15 di domani, e dell’arrivo, in programma alle 16.00 di domenica, ma anche al termine del primo e del secondo passaggio sulle due prove speciali in programma domani.

Oggi, il salotto buono della città mineraria ha ospitato le verifiche tecniche e sportive, che proseguiranno nella mattinata di domani. Alle 9.00 di domani, però, si accenderanno anche i riflettori sullo scenografico shakedown disegnato lungo la litoranea per Nebida, che nel 2023 era stata percorsa dalle vetture in trasferimento e che stavolta sarà teatro del test pre-gara con vista sul Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Europa.

Alle 15.00 la cerimonia di partenza, nella centrale Piazza Sella, a Iglesias, seguita da due speciali da ripetere due volte, con il secondo passaggio che sarà in notturna dopo una tappa al parco assistenza di Iglesias. Si tratterà della nuovissima “Portixeddu” (6,06 km, start 15.55 e 18.40) e della “Fluminimaggiore-Iglesias” (12,86 km, 16.20 e 19.05). Completato il day1, gli equipaggi raggiungeranno il riordino notturno al Campo Sportivo Monteponi, nel cuore di Iglesias, e da lì ripartiranno, alle 8.00 di domenica, alla volta del parco assistenza di Carbonia.

La seconda giornata prevederà tre speciali da ripetere due volte, il controllo a timbro a Villaperuccio, il riordino a San Giovanni Suergiu e, prima di iniziare il secondo giro, il passaggio in assistenza a Carbonia. Dopo le prove “Nuxis-Santadi” (7,98 km, 9.35 e 13.20), “Perdaxius” (5,27 km, 10.15 e 13.55) e “Coequaddus” (4,08 km, 11.10 e 14.50), sul podio di Iglesias, alle 16.00, verranno incoronati i vincitori.

Il 2º Rally Sulcis Iglesiente sarà gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, nonché round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Il 2º Rally Sulcis Iglesiente Historic aprirà il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Il 2º Rally Sulcis Iglesiente, che prevede dieci speciali su asfalto (440,28 km totali, 72,50 cronometrati), coinvolgerà 12 Comuni: Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio.