Marino Gessa e Salvatore Pusceddu dominano il 2º Rally Sulcis Iglesiente e bissano il successo della prima edizione. Nello Storico trionfa Laboisse

A un anno di distanza dalla prima edizione, sul gradino più alto del podio del 2º Rally Sulcis Iglesiente ci sono ancora loro, Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, che su Skoda Fabia Rally 2 Evo hanno vissuto la due-giorni di gara sempre al vertice. Il pilota di Arbus e il navigatore cagliaritano, alfieri della Sardegna Racing, hanno completato la gara in 46’48”2, dopo aver vinto le prime quattro speciali del sabato e gestito con intelligenza il vantaggio nelle sei della domenica, giornata in cui hanno comunque avuto modo di “battezzare” col miglior crono il primo passaggio sulla “Coequaddus”, la nuova prova vista mare disegnata a ridosso dell’omonima e rinomata spiaggia di Sant’Antioco.

Secondo posto, a 17”5, per Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia Rally2 Evo, equipaggio della Porto Cervo Racing che, dopo un sabato complicato ma chiuso comunque al secondo posto, oggi ha provato a colmare il gap coi primi siglando il miglior crono in entrambi i passaggi sulle speciali “Nuxis-Santadi” e “Perdaxius”. Terza piazza per i piemontesi Loris Ronzano e Gloria Andreis (Skoda Fabia Rally2 Evo), che hanno chiuso a 46” dai primi ma anche siglato il miglior tempo nella “Coequaddus 2” prima di fare rotta verso Iglesias per la cerimonia del podio.

Quarto posto assoluto per gli esperti Giuseppe Mannu e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5, a 52”6), che al Sulcis hanno corso per la prima volta in coppia e che si rivedranno assieme nelle altre gare su asfalto della Sardegna. In quinta posizione Antonio Dettori e Marco Demontis (Skoda Fabia Rally2 Evo, a 1’28”4), seguiti da un superlativo Andrea Pisano, che navigato da Salvatore Musselli, ha piazzato le “due ruote motrici” della sua Peugeot 208 Rally 4 al sesto posto posto assoluto, davanti alle Rally2 di Francesco Farci e Francesco Fois e di Sandro Locci e Fabrizio Musu. A chiudere la top10, le Peugeot 208 Rally4 di Roberto Cocco e Sergio Deiana e di Giacomo Melis e Veronica Cottu.

Nel 2º Rally Sulcis Iglesiente Historic, vittoria assoluta e di 3º Raggruppamento per Marc e Stephanie Laboisse, Porsche 911 Sc, in 53’50”6. Secondo posto assoluto e primo nel 4º Raggruppamento per Marco Casalloni e Alessandro Frau (Peugeot 205, a 8’02”), terzo posto assoluto per Carlo Volpe e Duilio Siddi (Fiat Ritmo, a 17’15”2). Quarti assoluti e primi nel 2º raggruppamento, Gianfranco Cambedda e Stefano Achenza (Fiat 128, a 21’53”8).

I commenti.

Marino Gessa, vincitore del 2º Rally Sulcis Iglesiente, ha commentato: «Stamattina gestire è stato difficilissimo, una lotta con me stesso, ma il vantaggio era importante e sarebbe stato un errore buttarlo via. Nelle ultime tre speciali ho provato a non commettere nessun errore per riuscire a vincere di nuovo la gara di casa. È davvero una grande emozione».

Auro Siddi, secondo assoluto, ha commentato: «Ieri abbiamo avuto qualche problemino e anche oggi Marino è andato forte. I Rally sono anche questo».

Il terzo classificato Loris Ronzano ha commentato: «Accoglienza fantastica, prove speciali bellissime, ieri sera non è andata benissimo, direi un sei meno, cinque mezzo, poi abbiamo lavorato sulla macchina col team e siamo riusciti a trovare un buon feeling con la macchina. Direi che, essendo la nostra prima volta qua, non avremmo potuto chiedere di meglio. Torneremo il prossimo anno? Spero anche prima».

Marc e Stephanie Laboisse, fratello e sorella, vincitori del 2º Rally Sulcis Iglesiente Historic, hanno commentato: «Dopo il ritiro dello scorso anno, stavolta era importante arrivare in pedana, però si pensa sempre anche al risultato. Bella gara, belle prove, grazie all’assistenza e alla famiglia, che ci segue sempre».

Il 2º Rally Sulcis Iglesiente, organizzato dalla Mistral Racing col supporto di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Parco Geominerario e Cantina di Santadi, è il round d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, nonché round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Il 2º Rally Sulcis Iglesiente Historic è il primo round il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Classifica finale Rally Moderno: 1) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo), in 46’48”2; 2) Siddi-Maccioni (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 17”5; 3) Ronzano-Andreis (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 46”0; 4) Mannu-Pisano (Skoda Fabia R5), a 52”6; 5) Dettori-Demontis (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 1’28”4; 6) Pisano-Musselli (Peugeot 208), a 2’16”9; 7) Farci-Fois (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 3’10”6; 8) Locci-Musu (Skoda Fabia R5), a 3’48”6; 9) Cocco-Deiana (Peugeot 208), a 4’05”8; 10) Melis-Cottu (Peugeot 208), a 4’31”0.

Classifica finale Rally Sulcis Iglesiente Historic: 1) Laboisse-Laboisse (Porsche 911 Sc), in 53’50”6; 2) Casalloni-Frau (Peugeot 205), a 8’02”0; 3) Volpe-Siddi (Fiat Ritmo), a 17’15”2; 4) Cambedda-Achenza (Fiat 128) a 21’53”8.