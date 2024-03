Gessa-Pusceddu in testa al 2º Rally Sulcis Iglesiente dopo le prime due prove

Marino Gessa e Salvatore Pusceddu sono in testa al 2º Rally Sulcis Iglesiente dopo le prime due speciali. I vincitori della prima edizione del Rally targato Mistral Racing hanno messo il proprio sigillo sulla “Portixeddu 1” e sulla “Fluminimaggiore-Iglesias 1”, chiuse entrambe davanti a Marenco-Melella, compagni di team nella Sardegna Racing, che hanno un ritardo 4”7, e Siddi-Maccioni, alfieri della Porto Cervo Racing a 6”5. Quarto posto per Mannu-Pisano, a 12”2, che precedono Ronzano-Andreis, a 16”7 e Dettori-Demontis, a 22”6. Settimo crono per Pisano-Musselli, primi tra le “due ruote motrici” a 29”5.

Nello Storico, Marc Laboisse su Porsche 911 in testa dopo le prime due prove davanti a Pietro Pes su Peugeot 309, staccato di 19”1, e Casalloni (Peugeot 205, a 49”). Un problema meccanico ha condizionato Enrico Pes, a 2’11”7 davanti a Volpe (3’38”8) e Cambedda (14’08”4). Ritiro per Zedda-Allena su Lancia Fulvia.

Dopo il riordino in Piazza Sella e il passaggio in pedana, i concorrenti sono stati impegnati nella seconda tornata, stavolta in notturna, sulla “Portixeddu” (6,06 km, start 18.40) e della “Fluminimaggiore-Iglesias” (12,86 km, start 19.05), poi gli equipaggi chiuderanno la giornata con un ultimo passaggio sul palco del salotto buono della città mineraria e raggiungeranno il riordino notturno al vicino Campo Sportivo Monteponi.

Domani alle 8.00, le vetture ripartiranno alla volta del parco assistenza di Carbonia e saranno poi impegnate nelle tre speciali da ripetere due volte. Previsti anche il controllo a timbro a Villaperuccio, il riordino a San Giovanni Suergiu e, prima di iniziare il secondo giro, il passaggio in assistenza a Carbonia. Dopo le prove “Nuxis-Santadi” (7,98 km, 9.35 e 13.20), “Perdaxius” (5,27 km, 10.15 e 13.55) e “Coequaddus” (4,08 km, 11.10 e 14.50), sul podio di Iglesias, alle 16.00, verranno incoronati i vincitori.

Il 2º Rally Sulcis Iglesiente è la gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, nonché round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Il 2º Rally Sulcis Iglesiente Historic è il primo round il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Classifica dopo 2 prove speciali: 1) Gessa – Pusceddu (Skoda Fabia Evo), in 12’15”; 2) Marenco – Melella (Skoda Fabia Evo), a 4”7; 3) Siddi – Maccioni (Skoda Fabia), a 6”5; 4) Mannu – Pisano (Skoda Fabia), a 12”2; 5) Ronzano – Andreis (Skoda Fabia Evo), a 16”7; 6) Dettori – Demontis (Skoda Fabia Evo), a 22”6; 7) Cocco – Deiana (Peugeot 208), a 46”5; 8) Cadelano – Cottu (Skoda Fabia Evo), a 47”2 9) Farci – Fois (Skoda Fabia Evo), a 47”7; 10) Locci – Musu (Skoda Fabia), a 51”7.