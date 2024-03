Il Carbonia ad un nuovo bivio salvezza contro il Ghilarza, obbligato a vincere per continuare a sperare

La tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza regionale si divide in due, tra l’anticipo di ieri tra Taloro Gavoi e Villasimius, terminato con la vittoria in rimonta per 2 a 1 della squadra di Nicola Manunza, balzata al secondo posto alle spalle dell’inavvicinabile Ilvamaddalena, in piena corsa per i playoff, oggi e mercoledì 3 aprile, turno infrasettimanale dopo le festività di Pasqua.

Le tre partite in programma oggi vedono impegnate tre squadre in lotta per la salvezza: Calangianus, Sant’Elena e Carbonia. Il Calangianus cerca il riscatto sul campo del Li Punti dopo l’inatteso passo falso subito sette giorni fa in casa con il Sant’Elena; quest’ultima ospita il San Teodoro Porto Rotondo con l’obbligo di vincere per tenere ancora accesa una seppur debolissima fiammella di speranza di tornare in corsa per i playout. Entrambe le partite inizieranno alle 15.00.

Altra squadra obbligata a vincere è il Carbonia, in casa, alle 15.30, contro il Ghilarza di Giacomo Demartis, reduce dal passo falso interno compiuto con il Bosa. La squadra di Diego Mingioni arriva all’impegno odierno reduce dall’ottima prestazione fornita sul campo della Ferrini, dove ha lasciato due punti pesantissimi facendosi rimontare il doppio vantaggio acquisito meritatamente nel primo tempo e sciupando prima e dopo i goal della squadra di Sebastiano Pinna, alcune clamorose occasioni per chiudere la partita con i meritati tre punti. Oggi il tecnico biancoblù recupera Ernest Wojcik che ha scontato una giornata di squalifica e ha tutti a disposizione, eccezion fatta per l’attaccante Tennyson Omoregie, non ancora recuperato dopo un infortunio. Dirigerà Francesco Succu di Nuoro, assistenti di linea Michele Piras e Olbia e Andrea Nurra di Sassari.

Le altre quattro partite della tredicesima giornata di ritorno si giocheranno mercoledì 3 aprile: Iglesias-Villacidrese, Tempio-Ferrini, Bosa-Ilvamaddalena e Tharros-Ossese. Riposa il Bari Sardo.

Allegata l’intervista realizzata venerdì con Federico Cocco, allenatore in seconda del Carbonia, al termine dell’ultimo allenamento.