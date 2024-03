Incidente mortale sulla SS 126, al km 96,600, sul posto i vigili del fuoco di Sanluri, il 118 e i carabinieri di Villacidro

I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri sono intervenuti per un incidente stradale sulla 126, all’altezza del km 96,600, che ha visto coinvolta un’auto, che per cause da accertare, è uscita fuori strada, ribaltandosi su se stessa. Giunta sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha trovato il conducente privo di vita, sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche personale del 118 e i carabinieri di Villacidro.