Nella Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla le ragazze della comunità Lo Specchio, a Domusnovas, il 15 marzo si esibiscono al teatro “Casa della Musica”

Lo Specchio DAN centro residenziale e semiresidenziale di eccellenza per la cura dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione a Domusnovas in Sardegna, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla celebrerà questa ricorrenza al teatro “Casa della musica” (via V. Buozzi) a Domusnovas, con uno spettacolo volto a sensibilizzare le persone ai disturbi alimentari, l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano assistere, un modo per far comprendere che da questa patologia si può guarire, se presa in tempo e con grande professionalità, preparazione e amore, come accade in questo centro di eccellenza.

Si esibiranno sul palco dalle ore 17.00, le ragazze che sono attualmente ospiti del centro Lo Specchio e che stanno affrontando il loro percorso di cura. Canteranno dirette dal maestro Vittorio Orrù, loro insegnante di canto, per poi cimentarsi in un reading di poesie, scritte da loro “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera” ed a seguire racconteranno le loro storie rivisitate nei “Racconti del filo rosso”. Il pomeriggio culminerà e si concluderà con la canzone “Lo Specchio”, scritta dalle stesse ospiti e da loro cantata e suonata. Una canzone che parla del percorso all’interno del centro e del cambiamento che avviene, lungo questa strada verso la guarigione.

Uno spettacolo che ha anche un fine terapeutico, che è quello di rafforzare l’autostima delle pazienti del centro, attraverso le varie forme d’arte, che praticano e studiano all’interno del centro stesso.