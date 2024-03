Al via il percorso partecipativo promosso dal comune di Carbonia per lavorare insieme a un nuovo progetto per la città di Carbonia basato su cultura, inclusione e innovazione sociale.

Il primo laboratorio è rivolto agli attori rilevanti della gestione dei servizi culturali e sociali locali e sarà l’occasione per condividere fabbisogni, idee e proposte per la progettazione esecutiva.

Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi.