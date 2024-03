Promozione: il Villamassargia ospita l’Idolo, la Verde Isola il Guspini

Impegni casalinghi questo pomeriggio per Villamassargia e Verde Isola, nella sesta giornata di ritorno del girone A del campionato di Promozione regionale. La squadra di Fabrizio Anedda affronta l’Idolo di Arzana, la Verde Isola di Pasquale Lazzaro sarà in campo alle 15.00 contro il Guspini. Chi sta peggio, classifica alla mano, è quest’ultima, in ritardo di sette punti dalle due squadre che la precedono, Gialeto ed Arbus, e di conseguenza “obbligata” a vincere per avviare la rimonta verso la salvezza.

Sugli altri campi, la capolista Kosmoto Monastir ospita il Cus Cagliari, terza forza del girone; Calcio Pirri ed Orrolese giocano in trasferta, rispettivamente con Gialeto 1909 e Arbus Calcio; il Tortolì ospita l’Arborea. Completano il programma della giornata, le partite Selargius-Atletico Cagliari e Gonnosfanadiga-Terralba Francesco Bellu. Nell’anticipo di ieri, la vicecapolista Castiadas s’è imposta 1 a 0 sul campo del Lanusei.