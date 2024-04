Dal 19 al 21 aprile, a Iglesias, si terrà il 3° raduno regionale dei bersaglieri, organizzato dalla sezione “Ugo Caproni” che si propone di ben rappresentare la specialità del Corpo dei bersaglieri.

Programma.

Domenica 14 aprile

Ore 11,00 – inaugurazione mostra cimeli e foto storiche sui bersaglieri (locali Associazione Mineraria sarda – via Roma) apertura dal 14 al 21 aprile 2024.

Venerdi 19 aprile

ore 17,00 – convegno “Vajont 1963 – riflessione 60 anni dopo” (teatro Electra – piazza Pichi)

ore 18,30 – esibizione “Coro di Iglesias” (teatro Electra)

Sabato 20 aprile:

ore 9,30 – Alzabandiera e deposizione corona ai caduti (piazza Oberdan) Fanfara 3° RGT

ore 16,30 – “Centenario dell’Associazione Nazionale Bersaglieri” (teatro Electra)

ore 17,00 – convegno “I bersaglieri caduti nella Grande Guerra” (teatro Electra – piazza Pichi)

ore 18,30 – concerto fanfara bersaglieri “ R. Lavezzeri” di Asti

Domenica 21 aprile:

ore 8,30 – sveglia della città al suono delle fanfare del 3° RGT e ASTI

ore 9,30 – Santa Messa – Chiesa di Valverde (fianco cimitero comunale)

ore 10,30 – deposizione corona monumento ai bersaglieri (viale delle Rimembranze), ammassamento (parco delle Rimembranze) e sfilata dei bersaglieri per le vie cittadine.

Fine sfilata e deflusso (piazza Sella)

Ore 12,30 – ammaina bandiera (piazza Oberdan)

Ore 13,00 – pranzo cremisi presso il ristorante OASIS (via Fadda).