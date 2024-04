Martedì 23 aprile l’Amministrazione comunale di Carbonia presenterà lo stato di attuazione degli interventi inerenti l’azione di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio pubblico cittadino

Martedì 23 aprile l’aula consiliare di Piazza Roma, a Carbonia, ospiterà, a partire dalle ore 16.00, la presentazione dello stato di attuazione degli interventi inerenti l’azione di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio pubblico cittadino che dal 2023 a oggi ha già fatto registrare decine di milioni di euro di lavori già appaltati, con numerosi cantieri aperti in tutta la città.

L’iniziativa segue quella promossa lo scorso 8 luglio sempre in aula consiliare, e sarà l’occasione per ragionare sullo stato dell’arte degli interventi in corso dalla Grande Miniera di Serbariu a diversi tra siti scolastici, sportivi e culturali, in tutto il territorio comunale; nonché su tutti gli altri previsti grazie a fondi regionali e statali per ciò che concerne strade, impianti e grandi spazi verdi come la pineta di Rosmarino.