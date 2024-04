Polizia di Stato di Cagliari: arrestato un uomo mentre tenta di rubare un’auto

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo di 53 anni per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì scorso nel comune di Selargius, quando un poliziotto, libero dal servizio, ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra i veicoli parcheggiati lungo la via. In particolare, l’agente ha notato che l’uomo ha tentato più volte di forzare alcuni sportelli lato guida, riuscendo infine ad entrare all’interno di una utilitaria. Nel contempo il poliziotto, richiesto l’intervento di una pattuglia, ha raggiunto l’uomo che stava manomettendo il sistema di accensione. La volante, giunta sul posto ha proceduto al controllo dell’uomo, noto agli stessi operatori per i suoi precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio, rinvenendo nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico, utilizzato presumibilmente con strumento atto allo scasso.

L’uomo è stato arrestato per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato e, a seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari concedendo i termini a difesa.