Villamassargia: campus estivi in partenza per bambini e anziani insieme

Dopo i riscontri positivi avuti dalle precedenti esperienze, l’Amministrazione comunale di Villamassargia intende promuovere il progetto “Campus e colonia marina estate 2024”, finalizzato alla programmazione di attività ludico-ricreative, sportive e di animazione rivolte sia ai minori tra i 3 e i 14 anni sia agli over 65 che interagiranno tra loro.

Le iniziative che si svolgeranno nel comune di Villamassargia e, per tutto il mese di luglio, presso la località balneare Plagemesu nel comune di Gonnesa, «intendono favorire un confronto intergenerazionale tra anziani e giovani – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Marco Mandis -; l’obiettivo è valorizzare il sapere dei nonni della nostra comunità, attraverso uno scambio produttivo con bambini e ragazzi e tale da creare opportunità di crescita e aggregazione».

Per motivi organizzativi, le iscrizioni saranno accolte entro e non oltre venerdì 7 giugno 2024.

«Nel progetto del comune di Villamassargia – ha messo in evidenza la sindaca Debora Porrà – le attività estive costituiscono così l’occasione per rinsaldare il patto generazionale della nostra comunità educante. Il dono del tempo da trascorrere insieme e le esperienze da condividere tra nonni e nipoti – saranno un bagaglio prezioso per la vita dei giovani e per i ricordi degli anziani.»

Il programma prevede, per i piccoli dai 3 ai 5 anni, un campus estivo di 5 giorni a settimana presso la pineta del comune di Villamassargia e/o colonia marina presso il litorale Plagemesu nel comune di Gonnesa.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni, un campus estivo di 5 giorni a settimana presso la pineta del comune di Villamassargia e/o colonia marina presso il litorale Plagemesu nel comune di Gonnesa.

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni è in programma per tutto il mese di luglio la colonia marina presso il litorale Plagemesu nel comune di Gonnesa; la proposta è dedicata anche agli over 65. Le attività, tenute da personale qualificato, saranno differenziate in base all’età ed è prevista ogni venerdì del mese di luglio una escursione collettiva.

Il costo delle attività sarà finanziato dal comune di Villamassargia, con la compartecipazione delle famiglie calcolata sulla base del certificato ISEE. Il contributo per il servizio è di un minimo di 30 euro per la fascia di reddito entro i 2.500 euro; di 35 euro per la fascia di reddito tra i 2.500,001 euro e i 5.000 euro e così via, fino ad un massimo di 95 euro per i nuclei che superano i 30.000 euro e per gli utenti che non presentano attestazione ISEE. Per i non residenti la quota prevista è di 125 euro.