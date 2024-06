Al via il 1° luglio, a Sant’Antioco, i “Summer Camp 2024” rivolti a giovani e giovanissimi, iascrizioni fino al 21 giugn

Al via il 1°luglio le attività del “Summer Camp” rivolte a bimbe e bimbi della scuola primaria, dalla prima alla quinta classe, nonché quelle del “Summer Camp adolescenti”, dedicate ai minori adolescenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le iscrizioni saranno possibili fino al 21 giugno e dovranno essere sottoscritte esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale “Istanze online” del comune di Sant’Antioco. Per il servizio di “spiaggia day”, ovvero per i bambini della scuola primaria, è previsto il pagamento di un contributo di 30 euro.

Per i più piccoli, si prospetta un mese di sano divertimento nella spiaggia di Coa Cuaddus, dal 1 al 26 luglio prossimi, con animazione, giochi d’acqua, musica, danza e tornei. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e il trasporto presso la spiaggia sarà garantito da un pullman privato. Nel caso in cui il numero di iscrizioni dovesse essere elevato, verranno organizzati due turni bisettimanali.

Ecco il link di accesso diretto alle istanze online per la formalizzazione dell’iscrizione: https://servizionline.comune.santantioco.su.it/portal/web/guest/w/spiaggia-day-2024

Tanto intrattenimento all’aria aperta anche per i minori adolescenti, le cui attività inizieranno il primo luglio e si concluderanno il 31, con il gran finale della caccia al tesoro. Molteplici le iniziative sportive in calendario, tra beach volley, calcetto e padel, oltre a tanto mare, escursioni e laboratori artistici di street art. I laboratori e i tornei si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 mentre le escursioni tutti i giovedì dalle 8.30 alle 15.30.

Ecco il link di accesso diretto alle istanze online per la formalizzazione dell’iscrizione: https://servizionline.comune.santantioco.su.it/portal/web/guest/w/summer-camp-adolescenti-2024

Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Maria Grazia Muroni, funzionaria del servizio Politiche sociali del comune di Sant’Antioco, ai numeri 366/3180206 e 0781/8030306. Possibile, inoltre, il contatto con il cellulare di servizio indicato nelle locandine: 340/6872616.