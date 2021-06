Al via, a Sant’Antioco, le iscrizioni per i servizi estivi di bambini e minori adolescenti, Summer Camp 2021

A Sant’Antioco, tornano i servizi estivi dedicati ai bambini della scuola primaria e ai minori adolescenti della secondaria di primo e secondo grado, tra attività in spiaggia, laboratori ed escursioni al di là dell’isola, rientranti nell’ambito del progetto “Spazio minori e famiglia”. Si parte con la raccolta delle adesioni: le attività, che si terranno nel mese di luglio, sono gratuite per i laboratori in paese e per il servizio di “spiaggia day”, mentre è prevista una modica contribuzione per le escursioni fuori città rivolte agli adolescenti. La modulistica è disponibile nel sito istituzionale del comune di Sant’Antioco e per qualsiasi informazione è possibile contattare la referente del Servizio Politiche Sociali, Maria Grazia Muroni, ai numeri 366.3180206/0781.8030306.

Per i bambini della scuola primaria (dalla prima alla quinta) sono in programma varie attività, suddivise in due gruppi, con date differenti, ma per entrambi ci si potrà intrattenere in spiaggia, a Is Pruinis, e nel centro sportivo del Lungomare, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Per i minori adolescenti della scuola secondaria di primo grado, invece, sono previsti laboratori all’aria aperta il lunedì e il venerdì dalle 17.30 alle 20.30 ed escursioni in diverse località, ogni giovedì dalle 9.00 alle 15.00, quali Cagliari sotterranea, Porto Flavia Masua (percorso vecchia miniera), esperienza in canoa a Sant’Antioco e Cortoghiana, la Casa dei Ghighi, nonché un approccio al tiro con l’arco.