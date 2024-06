Daniela Garau (FdI): «È con soddisfazione che venerdì il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato una mia mozione sui “passi carrabili”»

È con soddisfazione che venerdì il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato una mia mozione sui “passi carrabili” che potrebbe condurci finalmente ad una soluzione equa e rispettosa dei diritti dei nostri concittadini, vessati da qualche anno dalla richiesta di pagamento di un tributo che, sin dall’inizio ebbi modo di contestare, perché carente, nella maggior parte dei casi, dei presupposti di fatto e diritto per poter essere considerato legittimo.

È stato questo l’obiettivo perseguito con l’atto discusso venerdì in consiglio comunale; atto che ha ottenuto il voto favorevole di 6 consiglieri, l’astensione dei 14 consiglieri di maggioranza e il voto contrario del solo Sindaco.

Una questione incresciosa che negli ultimi 2 anni ha interessato più di 4.000 concittadini, assoggettati ad un tributo per un “servizio a domanda individuale’, non richiesto dalla maggior parte di loro e mancante, in molteplici casi, dei presupposti normativi per essere imposto.

La notifica di migliaia di avvisi per il pagamento di importi variabili, relativi all’annualità 2022 e, negli ultimi giorni, di quelli degli anni 2018 e 2019, ci deve vedere uniti e determinati nel pretendere la riscossione solo nei casi in cui ne sussistano i legittimi presupposti.

Non è legittimo, né corretto, né equo introdurre “orpelli” tributari per fare cassa ai danni dei cittadini e l’apertura, pur con una semplice astensione, da parte dei colleghi della maggioranza, mi induce a ritenere che la strada sia quella giusta; ciò per evitare anche eventuali danni erariali all’amministrazione comunale che, secondo quanto appreso nel corso della discussione, risulterebbe convenuta in giudizio da alcuni cittadini che avrebbero deciso di presentare ricorso giudiziario.

Tralascio ogni considerazione sui contrasti in seno alla maggioranza, sempre più evidenti nella trattazione anche di tanti altri atti, contrasti, peraltro, per volermi concentrare solo sull’obiettivo: ossia, un invito accorato a tutti i colleghi consiglieri, soprattutto di maggioranza, affinché siano conseguenti sino in fondo e mantengano l’impegno deliberato in Consiglio comunale, per quella che deve essere considerata un’azione politica di giustizia ed equità che ci consenta di giungere, previa sospensione dei predetti avvisi, ad un censimento corretto dei “passi carrabili” e alla relativa richiesta di pagamento, solo se e ove dovuta.

È un diritto dei nostri concittadini.