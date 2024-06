L’associazione Spaciada sa Bregùngia e la cooperativa Monte Meana hanno organizzato organizzata una visita guidata alle grotte de Is Zuddas, per sabato 22 giugno

Spaciada sa Bregùngia è un’associazione di genitori, insegnanti e semplici cittadini che vogliono far crescere i propri figli e figlie in una società sardofona e parlante tutte le altre lingue di Sardegna.

Insieme alla società cooperativa Monte Meana, è stata organizzata una visita guidata alle grotte de Is Zuddas, per sabato 22 giugno, a partire dalle 10.30.

La visita, interamente in sardo, sarà guidata da Roberto Pinna, guida turistica specializzata.

Il sardo può essere usato per ogni attività, innanzitutto per scoprire e far conoscere il nostro patrimonio culturale.

È possibile partecipare alla vita prenotandosi scrivendo a spaciadasabregungia@gmail.com o a iszuddas@tiscali.it, o chiamando il 3282819349 o 07811888010.

Le grotte de is Tzuddas sono spettacolari, e la visita in sardo le renderà ancora più affascinanti.