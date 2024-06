Dal 19 al 21 giugno, a Sant’Antioco, si svolgerà l’11° Memorial “Silvio Olla”

Torna l’irrinunciabile appuntamento con il “Memorial Silvio Olla”, torneo di calcio a 11 giunto all’undicesima edizione e dedicato all’eroe antiochense Silvio Olla, caduto nei tragici fatti di Nassiriya del 12 novembre 2003. Una data indimenticabile, che riporta alla memoria l’attentato che provocò la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani, compreso il maresciallo capo dell’Esercito – 151° Reggimento della Brigata Sassari, di Sant’Antioco Per celebrarne il ricordo, il comune di Sant’Antioco, in collaborazione con l’ASD Antiochense Calasetta, organizza una manifestazione sportiva di calcio a 11 (mercoledì 19 e venerdì 21 giugno) che vedrà la partecipazione di tre compagini dell’Esercito Italiano e di una rappresentativa antiochense. Parallelamente, spazio anche ai giovani atleti delle squadre categoria “primi calci” e “pulcini” dell’Antiochense Calasetta e di Carloforte. Ma non solo sport: quest’anno si terrà anche la “Festa della Musica” con l’esibizione della “Fanfara” del terzo Reggimento Bersaglieri, che alle 21.30 di venerdì 21 partirà dallo stadio per raggiungere Piazza Umberto, dando esibizione del proprio repertorio.

Anche quest’anno il Memorial sarà aperto da un momento commemorativo che si terrà nel cimitero comunale dinanzi al monumento dedicato al maresciallo capo: mercoledì 19, alle 16.00, alla presenza delle autorità civili e militari, nonché della banda musicale della Brigata Sassari, verrà deposta una corona di alloro e celebrata una breve preghiera. Successivamente ci si sposterà nello stadio comunale del Lungomare, dove alle 17.00 si assisterà alla presentazione del torneo, a una esibizione della banda musicale della Brigata Sassari e, a seguire, alle partite di qualificazione torneo delle categorie pulcini e primi calci. Infine, sarà il turno, a partire dalle 19.15, delle semifinali delle compagini militari e della rappresentativa di Sant’Antioco. Seconda e ultima giornata venerdì 21, con le finali che prenderanno il via alle 17.00 mentre alle 20.45 si chiuderà l’undicesima edizione con la cerimonia finale dell’evento e le premiazioni. Chiuderà la giornata la “Festa della Musica”.

«Per la comunità di Sant’Antioco il Memorial sportivo nel ricordo di Silvio è un appuntamento immancabile – commenta il sindaco Ignazio Locci – quest’anno si aggiunge la “Festa della Musica”, che vedrà la Fanfara dei Bersaglieri esibirsi nel centro cittadino, fino a raggiungere piazza Umberto. Siamo molto grati per la realizzazione di questo evento e ringraziamo l’Esercito per la viva partecipazione, nonché la società sportiva ASD Antiochense Calasetta per la collaborazione fattiva. Saranno due fantastiche giornate di sport e di omaggio all’indimenticabile Silvio Olla.»