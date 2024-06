Marzia Porru è la nuova coordinatrice del circolo di Sinistra Futura di San Giovanni Suergiu

In vista della prossima riorganizzazione regionale dei direttivi di Sinistra Futura, il circolo cittadino di San Giovanni Suergiu si è riunito per discutere e definire i futuri assetti ai vari livelli. Francesco Piredda è stato in dicato come rappresentante a partecipare ai lavori dell’assemblea regionale, mentre per quanto riguarda il direttivo provinciale ci riserviamo di comunicare il nominativo appena la segreteria sarà istituita.

La novità riguarda il coordinamento del circolo cittadino di Sinistra Futura, che da oggi 14 giugno è affidato a Marzia Porru, con Noemi Pinna vice coordinatrice.

Nelle prossime settimane verranno avviati degli incontri preliminari con le altre forze che compongono l’attuale maggioranza in Consiglio regionale, per un confronto politico in vista delle prossime elezioni comunali.