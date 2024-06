Oggi in Sardegna si sono sviluppati 17 incendi, 2 dei quali hanno richiesto anche l’intervento di almeno un velivolo della flotta regionale.

Il primo incendio in agro del comune di Zerfaliu, in località “Roia Caddas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Oristano, dal GAUF locale del CFVA coadiuvato a sua volta dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula e Villasalto oltre all’invio del CAN14 e del CAN07 provenienti da Ciampino. Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas, 2 squadre di volontari e 1 squadra dei vigili del fuoco di Oristano.

Il secondo incendio in agro del comune di Gonnesa, località “ R. Sa Crabiola”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Iglesias che ha disposto l’invio del CAN 07. Sono intervenute 2 squadre di volontari delle associazioni di Gonnesa – A.D.A.V.D. e 1 squadra dell’associazione Iglesias – Soccorso Iglesias, 1 squadra dei vigili del fuoco di Iglesias. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 17.30. Resta sul posto il personale della pattuglia forestale del CFVA per la bonifica e la messa in sicurezza del perimetro.