Sabato 22 giugno, alle ore 20.00, in via Gavorrano, a Bacu Abis, si svolgerà la “Sagra del Pesce”. L’iniziativa è organizzata dal Coordinamento Associazioni Volontariato Bacu Abis e si inserisce nell’ambito del cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2024”, promosso dal comune di Carbonia in collaborazione con Pro Loco Carbonia, associazioni, consorzi, centri commerciali naturali, sodalizi, enti, cittadini, volontari.

Il programma prevede cena con menù a base di pasta ai frutti di mare, gamberoni e orate arrosto, pane, vino, acqua, frutta, caffè, mirto e limoncello. Alle ore 21.00 spazio alla musica dal vivo, ai balli di gruppo e di coppia con il Dj Ezio Nocco.