Martedì mattina, a Cagliari, si è svolto alla presenza delle Forze dell’Ordine il seminario sulle modifiche alla normativa in tema di circolazione stradale

Martedì mattina presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari, si è svolto alla presenza di uomini e donne delle Forze dell’Ordine il seminario sulle modifiche alla normativa in tema di circolazione stradale.

Il seminario ha avuto come relatore il dottor Giandomenico Protospataro, oggi consulente del ministero dell’Interno nell’ambito della disciplina della circolazione stradale.

Nel corso dell’incontro di formazione, sono state illustrate le nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria, le nuove disposizioni per la circolazione con targa prova, senza tralasciare la tematica sul rilevamento delle violazioni degli eccessi di velocità.

In particolare, si è dato risalto alle disposizioni operative riguardanti le attività degli organi di polizia, al rilascio e alle disposizioni dell’utilizzo delle targhe prova, nonché sono state fatte riflessioni operative per l’installazione e l’uso dei dispositivi e dei sistemi di rilevamento.

Il bilancio dell’incontro è stato positivo, poiché oltre alla Polizia Stradale dell’isola, hanno partecipato esponenti dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali proveniente da tutta l’isola.

Il dirigente del Compartimento Polizia stradale per la Sardegna ha ringraziato tutti i presenti, riconoscendo il seminario come un momento di confronto e crescita per tutti gli operatori che ogni giorno sono presenti sulle nostre strade.