A Carbonia sono state istituite sette nuove “Zone 30”, per rendere la città più sicura

Zona 1 Barbusi

Zona 2 Carbonia 2

Zona 3 Via Piolanas

Zona 4 Carbonia Centro

Zona 5 Bacu Abis

Zona 6 Cortoghiana

Zona 7 Is Maccionis

L’individuazione delle zone d’intervento scaturisce da un’analisi della viabilità e da una serie di considerazioni sorte a seguito di sopralluoghi effettuati sul territorio, grazie ai quali sono emerse le seguenti criticità:

– elevata velocità di percorrenza in alcune strade (ad esempio in via Santa Maria delle Grazie – Barbusi e località Is Maccionis);

– carreggiate strette che inducono mutuo conflitto e insicurezza tra correnti veicolari, ciclabili e pedonali;

– zone ad alta densità di pedoni (ad esempio Carbonia centro, via san Ponziano, piazza Ciusa);

– zone residenziali (ad esempio Carbonia 2, via Piolanas, Cortoghiana, Bacu Abis).

Il limite di velocità entrerà ufficialmente in vigore nel momento in cui per ogni singola “zona” verranno installati i cartelli di inizio/fine zona 30, come prescrive il Codice della Strada.