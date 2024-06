Sabato 22 giugno, in piazza Venezia, a Cortoghiana, si terrà il “Training Lab Event”

Sabato 22 giugno, dalle 9.00 alle 20.00, in piazza Venezia, a Cortoghiana, si terrà il “Training Lab Event”, iniziativa organizzata da Training Lab con il patrocinio del comune di Carbonia e la collaborazione della Pro Loco Carbonia.

«Siamo orgogliosi di ospitare in piazza Venezia a Cortoghiana un’intera giornata dedicata al mondo del fitness con la presenza di associazioni sportive, professionisti del benessere, health e wellness, punti di ristoro food and drinks, intrattenimenti musicali per tutte le età, giochi gonfiabili e animazioni per i più piccoli. Si tratta del primo evento fitness dell’estate», ha commentato l’assessora dello Sport Giorgia Meli.