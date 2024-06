Un centinaio di eventi animeranno l’estate di Carbonia con “Estiamoinsieme 2024”

Si è svolta questa mattina, nella sala polifunzionale di piazza Roma, la conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi in programma a Carbonia nell’ambito del cartellone “Estiamoinsieme 2024”, organizzato dal comune di Carbonia in collaborazione con Pro Loco Carbonia, associazioni, consorzi, centri commerciali naturali, sodalizi, enti, cittadini, volontari.

Un ricco programma che annovera circa un centinaio di iniziative dei settori della cultura, del turismo, degli spettacoli, delle attività produttive e dello sport. Eventi per tutti i gusti, distribuiti geograficamente non soltanto nel centro cittadino, ma anche nelle periferie, nelle frazioni e nei medaus e, più in generale, in tutto il territorio comunale.

Il modo migliore per vivere la città nel periodo più caldo dell’anno con una pletora di manifestazioni capaci di allietare le giornate e le serate di concittadini e turisti. Tra queste spiccano, a titolo d’esempio, alcune novità come il concerto di Mr. Rain, “In centro…tra food and sound – Musica, artigianato e street food”, la selezione regionale di Miss Italia, la 1ª edizione del Festival Letterario Carta Carbone, il “Cortoberfest”. Riconfermate anche le iniziative di successo già programmate negli anni precedenti, tra cui le esibizioni delle scuole di danza all’Anfiteatro di piazza Marmilla, “Nottinsieme” ogni mercoledì dei mesi di luglio e agosto, la 2ª edizione del “Sulcis Beer Fest”, “Cinema sotto le Stelle”, “Notti a Monte Sirai” e tanto altro ancora.