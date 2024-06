Rassegna Cinema sotto le Stelle 2024 a Carbonia

Prenderà il via martedì 25 giugno alle ore 21.30 all’Arena Mirastelle del Teatro Centrale, in piazza Roma a Carbonia, la rassegna di Cinema Sotto le Stelle 2024 promossa dal CSC Carbonia della Società Umanitaria insieme al Circolo Arci Il Calderone di Sant’Antioco, in collaborazione con i circoli del cinema Arci La Gabbianella Fortunata e FICC La Miniera e Ucca – Unione Circoli Cinematografici Arci, con il patrocinio del comune di Carbonia.

Il primo dei sette film che verranno proposti, una selezione del meglio della stagione cinematografica appena conclusa, sarà “Un anno difficile”.

Appuntamento martedì 25 giugno, per una pellicola diretta dai registi del film campione di incassi “Quasi amici”, una commedia travolgente e attuale, tra consumismo e ambientalismo, con l’esilarante coppia comica formata da Jonathan Cohen e Pio Marmaï e una sorprendente Noémie Merlant. Divertente, appassionato, profondo, un film vicino all’arte di arrangiarsi della commedia all’italiana.

L’appuntamento successivo, sempre di martedì, il 2 luglio, vedrà la proiezione del titolo “Dream Scenario”: un film tra la realtà e il sogno che indaga le dinamiche sociali contemporanee di una società dove la percezione personale sembra contare più della realtà. Il film è ispirato a una vicenda realmente accaduta. Si tratta dell’esperimento di guerrilla marketing, poi diventato leggenda metropolitana, noto come “L’uomo dei sogni” anche conosciuto come “This Man” e portato avanti dall’italiano Andrea Natella, sociologo che si presume abbia fatto parte del collettivo Luther Blissett.

Martedì 9 luglio sarà la volta del film campione di incassi “C’è ancora domani”: esordio alla regia dell’attrice Paola Cortellesi, premiato come “Film dell’anno” ai Nastri d’argento del 2024, il film è stato il quinto miglior incasso di tutti i tempi di un film italiano, capace di portare al cinema oltre cinque milioni di persone e di venire distribuito in ben 17 paesi in tutto il mondo. Candidato a 19 David di Donatello ne vince sei, tra cui quello per la migliore attrice a Paola Cortellesi, quello per la miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli e quello per la miglior sceneggiatura. Sorprendente esordio autoriale che omaggia il lungo cammino delle donne per la conquista dei propri diritti partendo dai “fondamentali”.

Dopo un pausa, che vedrà il Centro dei Servizi Culturali della Società Umanitaria impegnato nel comune di Fluminimaggiore per l’Andaras Travelling Film Festival, la rassegna riprenderà con un doppio appuntamento.

Lunedì 22 luglio spazio al cinema d’animazione con “Prendi il volo”, una pellicola che è un invito, per grandi e piccini, a non accontentarsi di ciò che conosciamo da sempre ma ad esplorare altri universi e altre possibilità, mentre il giorno dopo, martedì 23 luglio sarà la volta del noir “Un colpo di fortuna” del decano del cinema Woody Allen, un ritorno alle atmosfere thriller e noir di “Match Point”, che affronta due dei temi a lui più cari al regista: le dinamiche di coppia e il rapporto tra sentimenti e fredda razionalità.

Lunedì 29 luglio sarà invece la volta di “Felicità”: esordio alla regia dell’attrice Micaela Ramazzotti (“Tutta la vita davanti”, “Bellas mariposas”, “Anni felici”, “Il nome del figlio”, “Ho ucciso Napoleone”, “La pazza gioia”, “Gli anni più belli”), presentato nel corso della 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, dove ha vinto il premio Premio Spettatori. Un film di grande generosità in cui Micaela Ramazzotti si porta dietro la spontaneità dei suoi personaggi passati.

Ultimo appuntamento martedì 6 agosto con “Palazzina Laf”: film diretto e interpretato da Michele Riondino, opera di forte impegno civile in cui vengono rispolverati in maniera convincente i toni del grottesco di certa commedia all’italiana, raccontando una vicenda vera che rappresentò il primo caso di mobbing collettivo della storia industriale italiana finito nelle aule di giustizia. Presentato in anteprima alla 18ª Festa del Cinema di Roma, il film è stato candidato a cinque David di Donatello e si è aggiudicato quelli per il Miglior attore protagonista (a Michele Riondino), al Miglior attore non protagonista (a Elio Germano) e alla Migliore canzone originale (La mia terra, scritta e interpretata da Diodato).

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e per accedere sarà necessario acquistare un biglietto che avrà un costo intero di euro 4,00 e ridotto, per i soci Arci e Ficc, di euro 3,00.

In caso di pioggia, vento o maltempo gli spettacoli si terranno all’interno dell’adiacente Cine-Teatro Centrale. Per informazioni sarà possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo: carbonia@umanitaria.it .

«Con questa rassegna intendiamo proseguire sul solco degli ultimi dieci anni, offrendo un cartellone che possa unire la necessità dello svago tipica degli spettacoli al bisogno di riflettere su alcune delle tematiche più importanti e urgenti del nostro tempo – dice Moreno Pilloni, Dichiarazione del Direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria -. Siamo inoltre felici di aver rafforzato la nostra partnership son l’associazionismo cinematografico, in questo caso rappresentato dal circolo Ucca “Il Calderone” di Sant’Antioco, che quest’anno diventa nostro partner organizzativo primario nella realizzazione della rassegna.»