Il 10 agosto è stato un sabato memorabile per la città di Carbonia che ha accolto in Piazza Roma il concerto di Mr. Rain – di Nadia Pische

Il 10 agosto è stato un sabato memorabile per la città di Carbonia che ha accolto in Piazza Roma il concerto di Mr. Rain, unica tappa in Sardegna, promossa da Vadilonga Andrea Produzioni Artistiche, con il patrocinio del comune di Carbonia, la collaborazione della Pro Loco e il contributo della Regione Sardegna.

Una giornata caldissima che non ha spaventato le prime fan, le giovanissime Ilaria da Carbonia, Giada di Brescia, Miriam in vacanza a Carbonia da una settimana insieme ai genitori e Aurora, arrivata da Bergamo, perché invitata dall’amica Miriam per vedere l’attesissimo concerto di Mr Rain, sin dalle 10.00 del mattino hanno atteso che il loro idolo uscisse nella speranza che, tra una prova e l’altra, potesse “scapparci” un selfie o un autografo.

In serata sono arrivate, in una piazza messa in sicurezza, tutelata dalle forze dell’ordine, dalle associazioni per la tutela della salute e dai tanti volontari, migliaia di persone che hanno colorato e animato ogni spazio antistante e laterale al grandissimo palco di forte impatto scenico.

Mattia Balardi, questo il nome all’anagrafe dell’artista cantautore, rapper e produttore discografico italiano, con al suo attivo 5 album ha calamitato da subito il pubblico che ha duettato con lui, applaudendo e gridando il suo nome dopo ogni canzone.

Le ragazze hanno anche intonato “sei bellissimo”, a cui Mattia ha risposto con un timido grazie.

Mattia inizia a cantare nel 2008, quando il suo idolo musicale è Eminem, nel 2013 partecipa a X Factor, viene prima scartato, poi ripescato, ma abbandona la gara. Negli anni, collaborazione con artisti affermati come J-Ax, Fedez, Emis Killa, Annalisa, Fabri Fibra e Salmo. Nel 2015 esce il suo primo disco “Memores” di cui fa parte il suo fortunato successo “Carillon”. Successivamente arrivano anche “I grandi non piangono mai “e “Ipernova”, nel 2020 il singolo “Fiori di Chernobyl” nel 2023 si classifica terzo a Sanremo con “Supereroi”.

Tra una canzone e l’altra, racconta i suoi percorsi, la sua vita, due anni in particolare quando faticava a scrivere, non parlava con nessuno, era chiuso in sé stesso, era come chiuso in una “bolla”. Inizia poi un percorso di terapia con il supporto della famiglia e della sua amata ragazza con cui convive da alcuni anni, definendola il suo supereroe. Un consiglio a chi si sente solo, in una piazza che l’ascolta silenziosamente «non vergognatevi di chiedere aiuto, parlate con chi avete vicino, fidatevi non restate da soli, condividete le vostre ansie perché poi spesso ci si rende conto che sono le stesse paure per tanti se non per tutti».

Una sofferenza che Mattia ha vissuto in prima persona, col suo racconto è arrivata dritta ad ogni singolo fan, emozionandolo sino in fondo.

Una bellissima serata dove la musica ha unito tutti dai più piccoli ai più grandi, in un’unica folla magica che, cullata da melodia o scatenata da ritmi incalzanti, ha creato con l’artista una sinergia palpabile per l’intero concerto.

L’evento si è concluso con grande soddisfazione degli organizzatori, degli addetti alla sicurezza e alle vie di esodo, dei sanitari, del sindaco e dell’assessora dello Spettacolo, un grande lavoro di collaborazione che ha portato ad una serata ricca di spensieratezza e leggerezza, necessaria a rompere una quotidianità ricca di problemi e soluzioni da trovare. Concludo con le parole espresse dal primo cittadino Pietro Morittu, nei confronti della sua città: «Grazie Carbonia!»

Nadia Pische