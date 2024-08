Venerdì 9 agosto la scuola di ballo Imperial Dance & Fitness ha messo in scena, presso l’anfiteatro di Piazza Marmilla, a Carbonia, “High School Musical 3” – di Nadia Pische

Venerdì 9 agosto la scuola di ballo Imperial Dance & Fitness ha messo in scena, presso l’anfiteatro di Piazza Marmilla, a Carbonia, “High School Musical 3”, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del comune di Carbonia.

Un’esplosione di vitalità che è arrivata al numerosissimo pubblico accorso ad acclamare il maestro Matteo Bernardini alla guida dei suoi travolgenti alunni ed alunne.

«Questo spettacolo – racconta Matteo -, non è stato solo uno spettacolo ispirato a High School Musical, ma un vero e proprio viaggio che ci ha permesso di unire le forze e creare una squadra affiatata trasformando il palco in un luogo di valori e connessioni umane. Con il nostro musical prosegue Matteo abbiamo voluto trasmettere un messaggio profondo: i valori della vita, come l’amicizia, la solidarietà e il rispetto, che sono fondamentali per costruire una comunità forte e coesa. Ogni nota, ogni ballo ed ogni parola sono stati un invito a riflettere sull’importanza di fare squadra, perché solo insieme possiamo affrontare le sfide e crescere come una vera famiglia.»

«Siamo orgogliosi di aver creato – conclude Matteo -, un ambiente in cui ogni partecipante si è sentito parte di un qualcosa di più grande, dove le differenze sono state celebrate e le passioni condivise.»

Ebbene, il messaggio è arrivato dritto al cuore di tutti, perché quando la diversità si presenta come un valore aggiunto nascono subito rapporti forti ed importanti, basati sull’aiuto reciproco, sull’accettazione dell’altro perché fonte di unicità che unita alle altre diventa un qualcosa di irraggiungibile a livello individuale.

Messaggio profondo lanciato tra musiche, pezzi cantati dal vivo, passi di danza e sorrisi elargiti da tutti, dai più piccoli ancora increduli di essere sul palco ai più grandi concentratissimi ma sempre legati a quel filo di allegria e divertimento che deve caratterizzare ogni esibizione. Al termine della serata scoppiettante, i fuochi, come a suggellare il frizzante spettacolo appena concluso con grande soddisfazione non solo dei maestri e degli allievi, ma anche delle famiglie, parte integrante nella creazione di un team vincente.

Nadia Pische

