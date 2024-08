Concerto di Mr. Rain a Carbonia: il sindaco ordina il divieto di vendita e utilizzo di bevande in vetro o metallo

Sabato 10 agosto, alle ore 22.00, le note di “Camminerò, a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani, Supereroi…” risuoneranno in piazza Roma per il concerto di Mr. Rain, il cantautore rapper, celebre per alcune canzoni di grande successo tra cui, soltanto per citarne alcune, Ipernova, Fiori di Chernobyl, Meteoriti, Crisalidi e Supereroi.

Si tratta di un grande evento musicale per Carbonia, con un nome di grande richiamo capace di attrarre in città migliaia tra residenti, visitatori, turisti, appassionati di musica provenienti da tutto il territorio e dalla provincia del Sud Sardegna.

Al fine di tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché sia maggiore la garanzia dell’ordine pubblico, il sindaco Pietro Morittu, con ordinanza n. 84 del 6 agosto 2024, ha disposto per il giorno di sabato 10 agosto, dalle ore 18.00 alle ore 2.00 del giorno successivo, il divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area prossima agli 800 metri dalla piazza Roma, destinata all’evento di pubblico spettacolo denominato “Concerto di Mr. Rain”.

L’ordinanza sindacale ordina, altresì, a chiunque intenda partecipare all’evento “Concerto di Mr. Rain” di non accedere nelle aree limitrofe alla piazza Roma con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro il giorno sabato 10 agosto dalle ore 18.00 alle ore 2.00 del giorno successivo.