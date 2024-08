Domenica 11 agosto l’anfiteatro di piazza Marmilla, a Carbonia, ospiterà il saggio-spettacolo della scuola di ballo Elledance

Proseguono i saggi di danza che stanno caratterizzando l’estate carboniense nella suggestiva location dell’Anfiteatro di piazza Marmilla, che si trasformerà per qualche ora in un aeroporto, la Elle Dance Airlines, che decollerà e atterrerà in ben nove diversi paesi del mondo. «Domenica sera assisteremo a una performance di alto contenuto tecnico ed elevata spettacolarità della scuola di ballo Elledance, protagonista della Elledance Airlines, che mira a replicare il successo del saggio svoltosi martedì sera in piazza Circoscrizione a Cortoghiana», ha detto l’assessora allo Spettacolo Giorgia Meli.

Lo spettacolo “Elledance Airlines”, organizzato dalla scuola di ballo Elledance con il patrocinio del comune di Carbonia, si inserisce nell’ambito del cartellone di eventi estivi denominato “Estiamoinsieme Carbonia 2024”.

L’appuntamento è fissato per le ore 22.00 di domenica 11 agosto, all’Anfiteatro di piazza Marmilla.