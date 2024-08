Energie rinnovabili: si è tenuto mercoledì 7 agosto l’incontro dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis con l’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani

Si è tenuto mercoledì 7 agosto l’incontro dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis con l’assessore dell’Industria Emanuele Cani, sulle problematiche relative alla situazione delle “Energie Rinnovabili”. I sindaci hanno espresso le loro posizioni ed illustrato le preoccupazioni delle comunità che rappresentano e che quotidianamente si confrontano con loro, in merito ad un argomento particolarmente sentito come quello dell’installazione, senza criterio, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’assessore Emanuele Cani ha rappresentato l’attuale situazione sul territorio sardo, partendo dalla normativa di riferimento europea, nazionale e regionale. In particolare ha illustrato la “moratoria sulle rinnovabili” approvata dal Consiglio regionale e, soprattutto, come si stia procedendo in merito all’individuazione delle aree idonee.

Alcuni dei Sindaci presenti hanno evidenziato l’importanza che può avere la possibile approvazione della cosiddetta “Legge di Pratobello”, che esprime una forte volontà popolare e rafforza le decisioni politiche. Inoltre, l’assessore, supportato dalle richieste dei sindaci, ha posto l’accento sull’assoluta necessità di una condivisione con i territori e con il sistema enti locali per quanto concerne l’individuazione delle aree idonee, per dotare la Regione Sardegna di un Piano energetico innovativo e partecipato quale indispensabile strumento di programmazione e di vera transizione verso fonti di energia alternative rispetto a quelle fossili.

Le modalità e le quantità di energia da produrre nella nostra isola potranno essere diversificate: fonti fossili, rinnovabili, idroelettriche e metano.

«La visione d’insieme è importante in tema di energia – ha ribadito l’assessore Emanuele Cani – e anche la ripresa del polo industriale di Portovesme deve inserirsi nel Piano energetico regionale e anche nella costituzione di un’Agenzia sarda per l’energia.»

L’incontro ha consentito all’assessore di conoscere meglio l’umore dell’opinione pubblica rispetto ad un tema particolarmente sentito come quello della preservazione e della tutela del paesaggio. Al termine, è stato concordato un nuovo appuntamento per il mese di settembre, nel corso del quale dovranno essere affrontati anche altri temi legati allo sviluppo socio economico del Sulcis.

All’incontro con l’assessore dell’Industria Emanuela Cani hanno partecipato i sindaci dei comuni di Carbonia, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.