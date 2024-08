Prosegue il tour “AMICI X SEMPRE Estate 2024” dei POOH, oggi ad Alghero, domani alla Forte Arena di Pula.

Oggi, 9 agosto, grande attesa per la tappa nella Capitale della Riviera del Corallo in occasione dell’Alguer Summer Festival, la kermesse estiva organizzata da Shining Production, in collaborazione con Le Ragazze Terribili, Roble Factory e con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero, che ospita sul suo palco, alcuni fra gli eventi più prestigiosi dell’estate.

All’Anfiteatro Ivan Graziani – Maria Pia, sarà occasione per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

I POOH sono pronti ad incantare il pubblico anche domani, sabato 10 agosto, alle ore 21.00, alla Forte Arena di Pula.