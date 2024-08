Dopo Cortoghiana e Gonnesa, gli incendiari oggi hanno preso di mira Flumentepido, ai piedi di Monte Sirai. Tratte in salvo 10 persone rimaste bloccate nel parco archeologico

Dopo Cortoghiana e Gonnesa, gli incendiari oggi hanno preso di mira Flumentepido, ai piedi di Monte Sirai. E’ stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 2 Canadair proveniente da Olbia e l’A500 dell’ A.M proveniente dalla base di Decimomannu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Carbonia, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Pula, Villasalto e il Super Puma di Fenosu. Sono intervenute una squadre dell’Agenzia Forestas di Carbonia, i volontari di Villamassargia, Iglesias, Carbonia e Siliqua oltre ai vigili del fuoco di Iglesias. Sono stati evacuati alcuni turisti che si trovavano nell’area archeologica di Monte Sirai.

L’Amministrazione comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C) per esaminare dettagliatamente quanto sta accadendo e valutare nel contempo le conseguenze dell’incendio in corso. Il sindaco Pietro Morittu, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ringrazia la protezione civile regionale, il corpo dei vigili del fuoco, la Forestale, i volontari delle associazioni, il corpo di polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri e, più in generale, tutti coloro che a vario titolo si stanno prodigando per contrastare le fiamme.

La squadra del distaccamento di Iglesias ha tratto in salvo 10 persone rimaste bloccate nel parco archeologico sul monte Sirai, affidate al servizio sanitario.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

A causa della grave emergenza, è stato annullato l’evento in programma alle 19.00 nell’anfiteatro di Monte Sirai “Traiettorie per Carbonia: storie e visioni”. Lo ha comunicato qualche minuto fa il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu.