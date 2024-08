Venerdì 9 agosto l’Anfiteatro di Monte Sirai ospiterà l’iniziativa “Traiettorie per Carbonia: storie e visioni”

Venerdì 9 agosto, alle ore 19.00, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro di Monte Sirai si svolgerà l’iniziativa denominata “Traiettorie per Carbonia: storie e visioni”, con introduzione a cura del sindaco Pietro Morittu. L’evento è organizzato da Villanova Coworking in collaborazione con NODI e con il comune di Carbonia. Un’occasione per rivisitare la storia della nostra città, delineando nel contempo le sue traiettorie e prospettive di crescita e sviluppo future.

Introdurranno:

– Pietro Morittu, sindaco di Carbonia

– Graziano Di Paola, Villanova Coworking

Modera:

– Federico Esu, EIT Climate-KIC, Fondatore NODI & podcast ITACA

Dialogano con:

– Jacopo Gerini, CCO Clickio Global, MD Clickio Italia

– Jessica Cani, consulente di comunicazione enogastronomica e food writer

– Fabio Usai, imprenditore, general manager di air.addv.i

– Marianna Chillau, CEO & CoFounder Marlene Live

– Luca Gerini, CEO esperto nel mondo della Trasformazione Digitale

– Francesco Musa, Direttore di Produzione e Presidente del Progetto Evoluzione