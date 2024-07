Emergenza a Cala Domestica per la presenza di un delfino morto trasportato ieri pomeriggio fino alla battigia dalla corrente. Tutti i tentativi fatti per cercare di riportarlo al largo si sono rivelati vani. La presenza della carcassa sulla battigia è stata comunicata alla sindaca Laura Cappelli e alla Forestale.

«Abbiamo sentito il Centro cetacei di Nora – spiega Laura Cappelli – e ci è stato detto che finché è bagnato dall’acqua bisogna lasciar fare il suo corso alla natura. Se oggi dovesse essere completamente spiaggiato e non toccato dall’acqua del mare, non appena ci verrà inviata comunicazione lo asporteremo e sotterreremo. Sta monitorando la situazione la Forestale che è in costante contatto col Centro cetacei di Nora e, naturalmente, la Polizia locale.»