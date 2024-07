Da lunedì 1° luglio i cittadini del comune di Iglesias possono richiedere informazioni e ritirare del materiale informativo presso gli infopoint organizzati nell’ambito della campagna comunicativa “Proteggi l’Ambiente, fai la Raccolta Differenziata”, promossa dall’amministrazione comunale iglesiente in collaborazione con San Germano Spa – Gruppo Iren, società che gestisce la raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale.

La campagna prevede la realizzazione di alcuni momenti di animazione territoriale che verteranno principalmente sul tema delle raccolte differenziate ma anche della riduzione dei rifiuti e sulla lotta al littering, ovvero l’abbandono di piccoli rifiuti ed in particolare dei mozziconi di sigaretta.

Nel corso della prima settimana di luglio sono stati programmati alcuni momenti e punti informativi in concomitanza con la distribuzione del materiale informativo presso le vie e le spiagge, con il seguente programma:

«La campagna si inserisce all’interno del percorso comunicativo educativo creato, con l’aiuto della ditta IREN San Germano, per migliorare la qualità della raccolta differenziata sul territorio comunale, contribuendo a mantenerlo pulito e in ordine – sottolinea l’assessore dell’Ambiente e vice sindaco di Iglesias, Francesco Melis -. In questi ultimi mesi abbiamo però appurato che alcune persone si ostinano a non rispettare le regole imposte dalla normativa vigente e gettano indiscriminatamente rifiuti ai bordi delle strade e nelle nostre campagne. A tal proposito, con questa e con le prossime campagne comunicative intensificheremo anche i controlli, che saranno principalmente educativi, ma segnalando anche alle autorità competenti, ovvero al Corpo di Polizia municipale tali infrazioni che potranno venire sanzionate.»