Giovedì 4 luglio, in piaxzza Marmilla, a Carbonia, per “Estiamoinsieme 2024”, “Almamediterranea e il musicirco di Francois”

Giovedì 4 luglio, dalle ore 21.30, in piazza Marmilla, a Carbonia, si svolgerà lo spettacolo pirotecnico degli Almamediterranea e il Musicirco di Francois. L’evento vedrà la band, fondata a Cagliari nel 2003 da Roberto Usai, cimentarsi in un mix di folk rock e world music che spazia dalle sonorità balcaniche e arabeggianti fino ai più moderni synt e batterie elettroniche. Ma non solo, ad impreziosire lo spettacolo anche il Musicirco di Francois e l’associazione Culturale Teatrale “Quinte Emotive”.

«Una serata a suon di musica, danza, ritmo, fuoco e magia. Uno show a 360 gradi. Uno spettacolo nello spettacolo, unico nel suo genere dove la musica incontra l’arte circense e, soprattutto, Francois, un pagliaccio rubacuori che gira il mondo con la sua carovana di artisti reietti della società a cavallo tra fine ‘800 e primi del ‘900. Una performance in grado di andare incontro alle esigenze di un pubblico eterogeneo e diversificato, ideale per grandi e piccini», ha detto l’assessora della Cultura e dello Spettacolo Giorgia Meli.