Amichevole Villamassargia-Carbonia alle 19.00 a tre giorni dall’inizio della Coppa Italia in Eccellenza e in Promozione regionale. Per la squadra di Diego Mingioni si tratta del secondo test dopo quello di Villacidro, per la squadra di Alessandro Perra il primo dopo i primi dieci giorni di preparazione.

Il Carbonia esordirà in Coppa Italia affrontando l’Iglesias di Giampaolo Murru (ieri impegnato nell’amichevole di Masainas, terminata con il punteggio di 5 a 1). al Comunale “Carlo Zoboli”, nell’andata degli ottavi di finale. Il ritorno si giocherà al “Monteponi” di Iglesias domenica 8 settembre.

Il Villamassargia farà il suo esordio in Coppa Italia domenica a Uta, nel girone a tre che include anche l’Atletico Masainas che riposa. La squadra di Marco Farci entrerà in scena mercoledì 4 settembre con la perdente tra Uta e Villamassargia. In caso di parità tra Uta e Villamassargia, il primo avversario dell’Atletico Masainas sarà l’Uta. Domenica 8 settembre l’Atletico Masainas giocherà contro l’altra squadra del girone.

La partita amichevole odierna si gioca al Comunale di Villamassargia ma la squadra di Alessandro Perra giocherà le partite interne del campionato al Comunale di Siliqua, per l’impianto sportivo cittadino verrà completamente ristrutturato.