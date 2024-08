Due goal del Carbonia al Villamassargia nel secondo e ultimo test prima dell’esordio in Coppa Italia con l’Iglesias

Due goal del Carbonia al Villamassargia, uno per tempo, di Samuele Mastropietro e Lorenzo Sartini, nel secondo e ultimo test prima dell’esordio negli ottavi di finale di Coppa Italia con l’Iglesias.

Diego Mingioni ha impiegato nei primi 45 minuti l’undici titolare che domenica dovrebbe affrontare la squadra di Giampaolo Murru, e ha cambiato tutto nella ripresa, inserendo tutti i giovani, dai quali – come ha detto a fine partita – ha ricevuto le indicazioni migliori. Nel primo tempo la squadra ha cercato di mettere a frutto quanto fatto nel primo mese di preparazione (iniziata il 1° agosto), e come già avvenuto nell’amichevole di Villacidro, non sono mancati gli spunti positivi, riuscendo ad andare in goal allo scadere, prima del riposo, con uno dei tanti nuovi, l’attaccante Samuele Mastropietro (classe 2002).

Per il Villamassargia di Alessandro Perra si è trattato del primo test dopo dieci giorni di preparazione, a tre giorni dall’esordio nei sedicesimi della Coppa Italia di Promozione regionale, in programma a Uta. La squadra ricalca quella che ha disputato lo corso campionato, con alcuni inserimenti, i più attesi quelli di Daniele Contu (al ritorno nella squadra del suo paese) e Michele Suella. La squadra titolare nei primi 45 minuti ha retto bene il confronto con una squadra di categoria superiore, nonostante il differente livello di preparazione, mostrando anche buone trame di gioco. Nel secondo tempo anche Alessandro Perra ha dato spazio a tutte le seconde linee.

Il secondo goal che ha segnato il risultato finale di 2 a 0, lo ha messo a segno Lorenzo Sartini, con una conclusione dal limite dell’area. Il classe 2005, rientrato al Carbonia dopo una stagione positiva vissuta al Cortoghiana in Prima categoria, dove ha realizzato 12 goal, ha confermato quanto di buono fatto sabato scorso nell’amichevole di Villacidro, nel corso della quale, impiegato nel terzo tempo di 30 minuti, ha messo a segno due goal.

Giampaolo Cirronis