Audio diffamatorio contro la sindaca di Villamassargia, Debora Porrà sporge denuncia

La sindaca di Villamassargia Debora Porrà ha sporto una denuncia per diffamazione aggravata contro ignoti alla Procura di Cagliari lo scorso luglio, a seguito della diffusione di un audio musicale gravemente lesivo della sua persona.

«La riproduzione del file audio il cui testo mi rivolge accuse infondate e infamanti – ha spiegato amareggiata la prima cittadinadi Villamassargia – è veicolato tuttora sulla messaggistica di Whatsapp verso un numero sempre crescente di utenti. Tutto questo determina un’azione di screditamento nei miei confronti come figura istituzionale, superando ogni ragionevole limite del diritto alla critica politica.»

«Purtroppo, la vicenda che vede coinvolta la sindaca Porrà non è un caso isolato – osserva l’avvocata Anna Maria Busia –, sta diventando un’abitudine frequente da parte delle persone usare i Social Media per rivolgere, con una preoccupante leggerezza, accuse gravi agli amministratori che si ritrovano a lavorare in situazioni molto complesse e al contempo sono costretti a rispondere ad attacchi personali irragionevoli e aggressivi. L’auspicio è che ci sia una più attenta valutazione di questi fatti da parte dell’Autorità giudiziaria; fatti che non possono essere protetti né essere considerati come un esercizio democratico di dissenso, ma offese gratuite alla dignità e alla reputazione altrui.»

«Per quanto nel corso della mia esperienza politica abbia incassato attacchi personali – ha concluso la sindaca Debora Porrà – trovo tali condotte inaccettabili, soprattutto se causano un danno d’immagine all’Ente e alla comunità che rappresento.»

La sindaca di Villamassargia, infine, ha ricordato che saranno svolte opportune indagini sia per comprendere la provenienza del file audio sia per risalire agli autori che saranno perseguiti a norma di legge.