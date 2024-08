Mercoledì 7 agosto, dalle 20.00 a Bacu Abis, la 2ª edizione della “Sagra delle polpette”

Mercoledì 7 agosto, dalle ore 20.00, in piazza Santa Barbara, a Bacu Abis, si svolgerà la 2ª edizione della Sagra delle Polpette. «Si tratta di una delle numerose sagre organizzate nelle periferie, nelle frazioni e nei medaus, finanziate attraverso un bando indetto dall’Assessorato e Ufficio Attività produttive al fine di valorizzare lo svolgimento di iniziative conviviali, di aggregazione e socializzazione all’insegna delle nostre tradizioni culinarie locali», ha detto l’assessore delle Attività produttive Michele Stivaletta.

Un evento per tutti i gusti e per tutte le età, dai grandi ai bambini. Il menù prevede pasta al sugo di polpette, polpette al sugo, polpette in umido, polpette fritte, pane, acqua, vino e frutta. Durante la serata, musica dal vivo con il gruppo musicale “Onda Quadra”.