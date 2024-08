Sabato 10 agosto Carbonia ospiterà in piazza Roma il concerto di Mr. Rain

“Carbonia Grandi Eventi”. Un super nome per l’estate 2024: sabato 10 agosto, alle ore 22.00, le note di «Camminerò, a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani, Supereroi…» risuoneranno in piazza Roma per il concerto di Mr. Rain, il rinomato cantautore rapper, celebre per alcune canzoni di grande successo tra cui, soltanto per citarne alcune, Ipernova, Fiori di Chernobyl, Meteoriti, Crisalidi e Supereroi.

«Si tratta di un grande evento musicale per Carbonia, che arricchisce la sua offerta di spettacoli estivi con un nome di grande richiamo capace di attrarre nella nostra città migliaia tra residenti, visitatori, turisti, appassionati di musica provenienti da tutto il territorio e dalla provincia del Sud Sardegna. Sabato 10 agosto piazza Roma sarà il principale polo di aggregazione, socializzazione e condivisione per tanti giovani», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

Ad esprimere la sua soddisfazione è l’assessora allo Spettacolo Giorgia Meli: «Siamo in trepidazione nell’attesa di ospitare Mr. Rain in piazza Roma. Un grande nome musicale per Carbonia, che fa seguito al concerto di Petit dello scorso 12 luglio. L’evento si inserisce nell’ambito dell’ampio cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2024».

Ingresso gratuito.