“Calici di stelle” torna a Sant’Antioco, sabato 10 agosto il centro storico ospiterà la tradizionale kermesse del vino Carignano

Ritorna nel centro storico cittadino l’immancabile appuntamento delle notti d’estate antiochensi: sabato 10 agosto, a partire dalle 21.00, così come da tradizione, si terrà “Calici di Stelle”, fortunatissima manifestazione che da anni propone un mix che spazia dall’enogastronomia all’intrattenimento, dalle tradizioni alla cultura. L’evento è uno degli appuntamenti clou del ricco cartellone di manifestazioni estive.

L’edizione del 2024 sarà ricchissima: presenti 12 cantine locali provenienti da tutta l’isola di Sant’Antioco (comprese quelle di Calasetta) che proporranno le degustazioni dei loro vini unici al mondo. Dalle 21.00 fino a tarda notte il suggestivo borgo di Sant’Antioco, ai piedi della Basilica del Santo Patrono, si trasformerà in un luogo di festa, tradizione e cultura. Accanto agli assaggi dei vini è previsto anche l’eccezionale “street food” in salsa antiochense con una selezione di cibi della tradizione e a km 0. Momenti folkloristici e musica faranno da cornice per godere di una esperienza sensoriale davvero completa. Saranno diversi, infatti, i punti musica dislocati nel percorso: il tributo a Lucio Battisti nella piazza di chiesa, un dj set tutto da ballare e un gruppo folk sparsi nelle caratteristiche viuzze per accompagnare musicalmente i rossi calici di Carignano.

«Calici di stelle è un evento che curiamo con orgoglio – commenta l’assessora del Turismo e delle Attività produttive Roberta Serrenti – un momento in cui si valorizza non solo il Carignano in quanto vino, ma anche e soprattutto la sua storia, che è un po’ la nostra anima. Anche quest’anno beneficiamo della grande collaborazione del Ccn Welcome to Sant’Antioco, che da anni cura magistralmente l’evento, coordinando i produttori in diverse iniziative. Calici di Stelle, così come “Carignano Wine Festival” (previsto per il 24 agosto), sono tappe di un progetto ben più ampio e strutturato di valorizzazione del Carignano a piede franco dell’isola di Sant’Antioco che vede legati i comuni di Sant’Antioco e Calasetta, tutti i piccoli produttori e le Cantine in un processo di promozione territoriale dell’isola e della sua unicità.»

«Calici di stelle caratterizza l’offerta culturale, turistica ed enogastronomia antiochense da innumerevoli anni – commenta il sindaco Ignazio Locci – ed è un evento molto caro a questa Amministrazione, capace di richiamare migliaia di visitatori e di animare il centro storico cittadino, mostrandone la bellezze e le peculiarità e mettendo in vetrina una delle nostre eccellenze più preziose: il Carignano».