Un’ordinanza del sindaco di Carbonia Pietro Morittu vieta l’utilizzo dell’acqua per tutti gli usi della frazione di Cortoghiana

L’ATS Sardegna – ASL Sulcis Iglesiente ASSL n. 7 – Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, il 7 agosto 2024, ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Carbonia che le analisi effettuate su un campione d’acqua prelevato in data 5 agosto 2024 nella frazione di Cortoghiana, presso il punto idrico di via Savoia n. 7, sono risultate non conformi agli standard di qualità previsti dal decreto legislativo 18/2023 per quanto concerne il superamento dei parametri microbiologici.

Per tale motivo, visto anche il referto analitico dell’ARPAS, il sindaco Pietro Morittu – analogamente a quanto è stato effettuato in altri comuni limitrofi per criticità dello stesso tipo – ha emanato un’ordinanza, la n. 87 del 7 agosto 2024, con cui ha disposto come provvedimento cautelativo e urgente a tutela della salute pubblica il divieto di utilizzo dell’acqua per tutti gli usi. Divieto che sarà in vigore fino alla revoca della stessa ordinanza.