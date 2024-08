Successo, a Buggerru, per la presentazione del libro “Psicoanalisi e bambini: vademecum per i genitori”

«Questo libro nasce dal desiderio di far conoscere la psicoanalisi e in particolare la psicoanalisi infantile, nell’interesse dei possibili fruitori. Perché la psicoanalisi è importante e come tutte le cose importanti, sono tali non solo per il loro valore intrinseco, scientifico e di ricerca, ma soprattutto perché possono essere utilizzate da tutti.»

Così Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista ordinario, esperta di bambini e adolescenti, della Società Psicoanalitica Italiana, alla presentazione del suo nuovo lavoro “Psicoanalisi e Bambini – Vademecum per i genitori” (Carena Editore), che si è tenuta martedì 6 agosto al Lido Didobeach di Buggerru (Sud Sardegna).

Un numeroso pubblico ha partecipato alla presentazione del libro targata dai relatori, Riccardo Foti, Chirurgo Ortopedico, Referente della Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma, “Facoltà di Medicina e psicologia” Università “La Sapienza” e componente dello Staff medico della Federazione Italiana Scherma, e di Ilenia Giocondo, Responsabile della Carena Editore. Chair dell’evento è stata Chiara Muzzulini.

Il libro, che nasce dalla collaborazione con la giornalista scientifica Marialuisa Roscino, che ha realizzato le interviste, è scritto in modo scorrevole e con una robusta bibliografia di riferimento messa a disposizione del lettore. “La “talking cure” è un aiuto per le persone, i bambini, i genitori, gli insegnanti e tutti coloro che possono utilizzarla per affrontare le proprie difficoltà e superarle”, ha spiegato Adelia Lucattini, “È inoltre un metodo che permette l’osservazione di se stessi, gli altri, le relazioni e gli eventi. Stimola la riflessività riguardo se stessi e la propria vita. È di grande aiuto nei rapporti umani, in famiglia, nelle amicizie e nel lavoro. La psicoanalisi è una scienza che cura, “talking cure”, ma anche uno strumento di studio del funzionamento della mente, inoltre, la fiorente ricerca psicoanalitica a livello internazionale, si integra anche con altre discipline (letteratura, arte, musica) e anche antropologia, sociologia, etc., con collaborazioni e scambi proficui interdisciplinari”.