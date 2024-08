Concerto di Mr. Rain sabato 10 agosto a Carbonia: la planimetria dell’area in cui si svolgerà l’evento e delle zone limitrofe

“Carbonia Grandi Eventi”. Un super nome per l’estate 2024: sabato 10 agosto, alle ore 22.00, le note di “Camminerò, a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani, Supereroi…” risuoneranno in piazza Roma per il concerto di Mr. Rain, il rinomato cantautore rapper, celebre per alcune canzoni di grande successo tra cui, soltanto per citarne alcune, Ipernova, Fiori di Chernobyl, Meteoriti, Crisalidi e Supereroi.

Si tratta di un grande evento musicale per Carbonia, con un nome di grande richiamo capace di attrarre nella nostra città migliaia tra residenti, visitatori, turisti, appassionati di musica provenienti da tutto il territorio e dalla provincia del Sud Sardegna.

Sarà necessario arrivare con largo anticipo onde evitare code ai varchi di controllo tesi a scongiurare l’accesso nella piazza di vetro, metallo o oggetti pericolosi. L’accesso all’area dell’evento è soggetto a controlli di sicurezza. È vietato l’accesso alla piazza con sedie.

L’accesso è libero, ma tuttavia monitorato dagli addetti alla sicurezza.

Viene fatto affidamento al senso di responsabilità e collaborazione di tutti i partecipanti all’evento, considerato che saranno presenti molti bambini.

L’Amministrazione comunale, per il tramite della Protezione civile, garantirà nella piazza Roma (sotto la Torre) la distribuzione gratuita di bottiglie d’acqua ai partecipanti per contrastare il grande caldo e episodi di disidratazione.