E’ tutto pronto, a Sant’Antioco, per la terza edizione del “Carignano Wine Festival”

Dopo il successo e i numeri record di Calici di stelle, torna l’appuntamento di Carignano Wine Festival 2024, in programma sabato 24 agosto nel lungomare di Sant’Antioco: presenti 12 cantine locali, comprese quelle di Calasetta, chiamate a proporre le degustazioni delle proprie rinomate produzioni.

Dalle 20.00 fino a tarda notte il suggestivo lungomare di Sant’Antioco si trasformerà in una passeggiata di degustazioni, tradizione e cultura. Accanto agli assaggi dei vini, l’eccezionale “street food” in salsa antiochense – con un menù esclusivamente a km 0 – cui farà da contorno la buona musica, discreta e di accompagnamento, per un mix di proposte che garantirà un’esperienza davvero completa. Prevista anche una nuova iniziativa, denominata “wine games”, che renderà la serata ancora più interessante.

«Carignano Wine Festival è l’evento che, insieme a Calici di stelle, curiamo con orgoglio e attenzione – commenta l’assessora del Turismo e delle Attività produttive Roberta Serrenti – perché è un momento in cui si valorizzano il Carignano in quanto vino e la sua storia, che costituisce parte della nostra identità. Anche quest’anno la grande collaborazione dei produttori coordinati dal Ccn Welcome to Sant’Antioco, che da anni cura magistralmente l’evento, è stata fondamentale per la definizione di questa proposta. L’augurio è che Carignano Wine Festival rappresenti solo una tappa di un progetto ben più ampio e strutturato di valorizzazione del Carignano a piede franco dell’isola di Sant’Antioco che vede legati in questa unicità i comuni di Sant’Antioco e Calasetta.»