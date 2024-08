Ennesimo incidente mortale sulle strade del Sulcis Iglesiente, un motociclista ha perso la vita nello scontro con un’auto sulla SS 126

Ennesimo incidente mortale sulle strade del Sulcis Iglesiente. Un motociclista ha perso la vita nello scontro con un’auto verificatosi per cause ancora da accertare, poco dopo le 10.00, sulla statale 126, poco fuori Gonnesa. Trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia, il motociclista è deceduto poco dopo, per la gravità delle ferite riportate.